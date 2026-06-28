FP: операция на Ближнем Востоке принесла США серьезные проблемы

Стремление США нарастить свое военное присутствие на Ближнем Востоке привело к серьезным проблемам для самого Вашингтона. Об этом пишет Foreign Policy.

По данным издания, вместо того, чтобы гарантировать беспрепятственные поставки энергоносителей, США перекрыли их. Авторы материала подчеркивают, что расширение военного присутствия Соединенных Штатов на Ближнем Востоке контрпродуктивно. Конфликт с Ираном только подчеркнул это.

«Война с Ираном выявила очевидную истину: расширение военного присутствия США в этом регионе оказывается контрпродуктивным», - говорится в статье.

Также в материале указано, что операция «Эпическая ярость» США и Израиля привела к наиболее опасному сценарию нефтяного кризиса. Со слов аналитика Джона Хоффмана, на которого ссылается издание, перебои с поставками нефти на рынки стали прямым результатом атаки США на Иран.

Ранее сообщалось, что Иран пригрозил полностью заблокировать поставки энергоносителей на Ближнем Востоке, если Вашингтон не будет соблюдать условия подписанного меморандума. Напомним, документ о взаимопонимании Тегерана и Вашингтона был подписан 18 июня в цифровом формате.