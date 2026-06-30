DM: возможный преемник Стармера не станет переезжать на Даунинг-стрит

Кандидат на пост главы правящей Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм не собирается переезжать в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, если займет должность. Об этом сообщил aif.ru, ссылаясь на Daily Mail.

По словам источников, Бернэм намерен сохранить привычный образ жизни и остаться в своем доме в Голборне, графство Большой Манчестер. Уточняется, что официальную резиденцию политик собирается использовать для рабочих встреч и государственных мероприятий.

Последний премьер, который отказался проживать на Даунинг-стрит, был Гарольд Вильсон. Во второй срок, с 1974 года по 1976-й, он решил остаться в своем доме в Лондоне.

Ранее газета The Observer сообщила о намерении премьер-министра Британии Кира Стармера, который скоро оставит свою должность, побороться за пост генсека НАТО. Сейчас этот пост занимает бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.