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DM: возможный преемник Стармера не станет переезжать на Даунинг-стрит

Энди Бернэм планирует остаться в своем доме в городе Голборн, а официальную резиденцию использовать для рабочих встреч и мероприятий.
Вероника Левшина 30-06-2026 03:42
© Фото: Rick Gold, Capital Pictures, Global Look Press

Кандидат на пост главы правящей Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм не собирается переезжать в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, если займет должность. Об этом сообщил aif.ru, ссылаясь на Daily Mail.

По словам источников, Бернэм намерен сохранить привычный образ жизни и остаться в своем доме в Голборне, графство Большой Манчестер. Уточняется, что официальную резиденцию политик собирается использовать для рабочих встреч и государственных мероприятий.

Последний премьер, который отказался проживать на Даунинг-стрит, был Гарольд Вильсон. Во второй срок, с 1974 года по 1976-й, он решил остаться в своем доме в Лондоне.

Ранее газета The Observer сообщила о намерении премьер-министра Британии Кира Стармера, который скоро оставит свою должность, побороться за пост генсека НАТО. Сейчас этот пост занимает бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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