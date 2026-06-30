Боец ВС РФ во время эвакуации гражданских взял на себя удар дрона ВСУ

Боец ВС РФ из группировки войск «Центр» отвлек на себя вражеский БПЛА, чтобы спасти эвакуируемых из города Родинское в ДНР мирных жителей. Кадрами героического поступка российского военнослужащего поделились в Министерстве Обороны Российской Федерации.

Как сообщили в оборонном ведомстве, все произошло в ходе вывода из зоны боевых действий пяти гражданских лиц. Выполнением задачи занималась группа хорошо подготовленных бойцов - людей вели через густые лесопосадки, однако в какой-то момент им потребовалось пересечь участок открытой местности с танковым рвом на пути.

Когда до безопасной зоны оставались считанные минуты, в небе появился дрон ВСУ. Понимая, что взрыв рядом с мирными жителями неминуемо повлечет за собой тяжелые ранения или даже их гибель, один из военных незамедлительно принял решение отвлечь внимание вражеского оператора на себя.

Отважный боец бросился вперед, открыв по беспилотнику огонь. Заметив его, БПЛА пошел на сближение, намереваясь поразить военнослужащего, однако тот буквально в последнюю секунду успел увернуться от смертоносной машины, и дрон сдетонировал в паре метров от него.

Несмотря на полученные ранения, самоотверженный военный продолжил эвакуацию гражданских и в результате смог вывести их из горячей точки.

Ранее военнослужащие ВС РФ эвакуировали из Родинского семью с детьми. Слаженность действий всех подразделений группировки войск «Центр», действующих на Добропольском направлении, позволила сохранить жизни мирных граждан и подарить им надежду на светлое будущее.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.