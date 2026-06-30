МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боец ВС РФ во время эвакуации гражданских взял на себя удар дрона ВСУ

Несмотря на полученные ранения, военнослужащий доставил мирных жителей ДНР в безопасную зону.
30-06-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Боец ВС РФ из группировки войск «Центр» отвлек на себя вражеский БПЛА, чтобы спасти эвакуируемых из города Родинское в ДНР мирных жителей. Кадрами героического поступка российского военнослужащего поделились в Министерстве Обороны Российской Федерации.

Как сообщили в оборонном ведомстве, все произошло в ходе вывода из зоны боевых действий пяти гражданских лиц. Выполнением задачи занималась группа хорошо подготовленных бойцов - людей вели через густые лесопосадки, однако в какой-то момент им потребовалось пересечь участок открытой местности с танковым рвом на пути.

Когда до безопасной зоны оставались считанные минуты, в небе появился дрон ВСУ. Понимая, что взрыв рядом с мирными жителями неминуемо повлечет за собой тяжелые ранения или даже их гибель, один из военных незамедлительно принял решение отвлечь внимание вражеского оператора на себя.

Отважный боец бросился вперед, открыв по беспилотнику огонь. Заметив его, БПЛА пошел на сближение, намереваясь поразить военнослужащего, однако тот буквально в последнюю секунду успел увернуться от смертоносной машины, и дрон сдетонировал в паре метров от него.

Несмотря на полученные ранения, самоотверженный военный продолжил эвакуацию гражданских и в результате смог вывести их из горячей точки.

Ранее военнослужащие ВС РФ эвакуировали из Родинского семью с детьми. Слаженность действий всех подразделений группировки войск «Центр», действующих на Добропольском направлении, позволила сохранить жизни мирных граждан и подарить им надежду на светлое будущее.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#ВС РФ #ДНР #героизм #эвакуация #СВО #Эвакуация гражданских #героический поступок
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 