В Британии выделят пять миллиардов фунтов стерлингов на производство БПЛА

В Великобритании выделят пять миллиардов фунтов стерлингов ($6,5 млрд) на создание беспилотных летательных аппаратов для вооруженных сил страны. Об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

Инвестиции пойдут на развитие британской армии, королевский ВВС и ВМС и поддержку «крупнейшего в Европе беспилотного испытательного центра», который открылся в начале июня в Суиндоне.

«Характер ведения войны стремительно меняется. На Украине и Ближнем Востоке беспилотные системы определяют ход конфликтов. Крупнейшие в истории Великобритании инвестиции в эти развивающиеся технологии помогут нашим Вооруженным силам опережать противников, опираясь на лучшие достижения нашей оборонной промышленности», - заявил министр обороны королевства Дэн Джарвис.

Накануне стало известно, что британские ВМС пополнятся как минимум шестью кораблями нового гибридного типа, оснащенными средствами для запуска беспилотников как в воздушном, так и в подводном пространстве. Ожидается, что суда поступят в распоряжение флота в начале 2030-х годов.