МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Британии выделят пять миллиардов фунтов стерлингов на производство БПЛА

Инвестиции пойдут на развитие британской армии, королевский ВВС и ВМС и поддержку «крупнейшего в Европе беспилотного испытательного центра» в Суиндоне.
Вероника Левшина 30-06-2026 02:49
© Фото: Alf Jönsson, imageBROKER.com, Global Look Press

В Великобритании выделят пять миллиардов фунтов стерлингов ($6,5 млрд) на создание беспилотных летательных аппаратов для вооруженных сил страны. Об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

Инвестиции пойдут на развитие британской армии, королевский ВВС и ВМС и поддержку «крупнейшего в Европе беспилотного испытательного центра», который открылся в начале июня в Суиндоне.

«Характер ведения войны стремительно меняется. На Украине и Ближнем Востоке беспилотные системы определяют ход конфликтов. Крупнейшие в истории Великобритании инвестиции в эти развивающиеся технологии помогут нашим Вооруженным силам опережать противников, опираясь на лучшие достижения нашей оборонной промышленности», - заявил министр обороны королевства Дэн Джарвис.

Накануне стало известно, что британские ВМС пополнятся как минимум шестью кораблями нового гибридного типа, оснащенными средствами для запуска беспилотников как в воздушном, так и в подводном пространстве. Ожидается, что суда поступят в распоряжение флота в начале 2030-х годов.

#в стране и мире #производство #беспилотники #Великобритания #Инвестиции
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 