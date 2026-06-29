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FT: ВМС Великобритании собрались заказать шесть гибридных боевых кораблей с дронами

По данным издания, суда поступят в распоряжение флота в начале 2030-х годов.
Дарья Неяскина 29-06-2026 07:22
© Фото: Lphot Edward Jones, Keystone Press Agency, Global Look Press

Британские ВМС пополнятся как минимум шестью кораблями нового гибридного типа, оснащенными средствами для запуска беспилотных аппаратов как в воздушном, так и в подводном пространстве. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, речь идет о первом в своем роде классе гибридных боевых единиц для Королевского флота. Ожидается, что суда поступят в распоряжение флота в начале 2030-х годов, а официально анонсировать их заказ планируют на текущей неделе. 

Особый интерес вызывает смена приоритетов Лондона. Вместо восьми эсминцев проекта 83 и пяти фрегатов проекта 32 британские власти решили сделать ставку на дрононосцы. Такой шаг, как отмечает газета, демонстрирует курс на усиление роли беспилотных систем и отход от традиционных схем военного кораблестроения.

Ранее сообщалось, что все атомные подводные лодки ВМС Великобритании выведены из строя. Отмечается, что все пять британских подводных лодок класса Astute ожидают технического обслуживания и ремонта. 

 

 

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