США могут остаться без света в 2027 году из-за ИИ

Гендиректор американской компании Exelon Кэлвин Батлер предупредил о возможных перебоях в электроснабжении в США в 2027 году. Связано это с чрезмерной нагрузкой систем искусственного интеллекта на энергосети и нехваткой электростанций на Северо-Востоке и Среднем Западе страны. Об этом сообщает Financial Times.

«Минувшей зимой мы были очень близки к тому, чтобы в самые холодные дни года ограничить подачу электроэнергии примерно 400 тыс. потребителей», - поделился предприниматель.

Согласно данным Управления энергетической информации (EIA), с 2025 года цены на электричество в США выросли примерно на 7%. В тех штатах, которые обслуживает компания Exelon, и вовсе зафиксирован более стремительный рост тарифов. Так, в Нью-Джерси цены подскочили на 17%, в Мэриленде – на 16%, в Пенсильвании – на 13%.

Кэлвин Батлер считает, что ситуация с электроснабжением в Соединенных Штатах будет еще хуже. Так, по оценкам консалтинговой компании ICF, спрос на электроэнергию в государстве вырастет на 39%.

Напомним, со вторым приходом Дональда Трампа к власти в США особое внимание стало уделяться развитию искусственного интеллекта. Внедрение ИИ решает одну из глобальных проблем – производительность труда. По мнению председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, которым он поделился со «Звездой», американский лидер, как бизнесмен, понимает, где есть деньги, поэтому он действует в рамках того проекта, который сейчас в технологическом тренде.