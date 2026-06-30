Эксперт назвал кризис в ЕС причиной возможного сокращения помощи Украине

Объем военной помощи Украине «будут резать» во время саммита НАТО в Анкаре, рассказал «Звезде» ведущий эксперт Центра координации исследований Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков.

При этом он призвал аккуратно подходить к спекулятивной информации в СМИ, что помощь Украине по итогам саммита хотят сократить с $40 млрд до $10-12 млрд.

Эксперт разделил обязательства внутри альянса. Большая часть финансовой помощи Украине проходит не через НАТО, а через Европейский союз. Он отметил, что фонды всегда обозначают как максимальные и их «будут резать». Европейские страны уже сталкиваются с непростой финансовой ситуацией.

«У европейцев у самих ситуация не очень хорошая в финансовом плане. Жесткое требование американцев о выделении значительных сумм на военные расходы - оно остается», - обратил внимание специалист.

Европейцы пытаются включить помощь Киеву в расширенный пакет военных расходов - 5% ВВП, где 3% идут на чисто военные нужды и 1,5% - на связанные с военными технологиями. Американцы не всегда это поддерживают.

«Падение экономик в европейских странах уже вызывает вопрос, смогут ли они 2% наскрести - это в принципе еще старые обязательства. Все это как раз обсудят в Анкаре», - объяснил Ермаков.

По его словам, европейцы в первую очередь будут направлять средства на собственные нужды, а уже потом - на программы сдерживания России и помощь Украине. В разделе НАТО это проходит как усилия по противодействию России. Саммит НАТО в Анкаре запланирован на 7-8 июля.

Ранее газета Corriere della Sera сообщила, что Киев получит только $10-12 млрд долларов из обещанных $40 млрд, поскольку желание США поддерживать Украину сократилось. Издание Politico отмечало, что помощь Украине станет «спорным вопросом» на саммите НАТО.