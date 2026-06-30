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Перечень запрещенных профессий для женщин в России сократился в четыре раза

В стране появилась первая женщина - машинист грузового локомотива.
Константин Денисов 30-06-2026 22:06
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Количество запрещенных для женщин профессий в России сократилось в четыре раза. Об этом сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

По ее словам, это произошло благодаря цифровизации. Техника взяла на себя функции, которые раньше вручную могли выполнять только мужчины.

«Перечень сегодня сокращен более чем в четыре раза», - подчеркнула Баталина в ходе своего выступления на втором форуме женщин Севера «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России».

Замминистра привела в пример горнодобывающую отрасль, в которую приходит все больше женщин, а также появление в стране первой женщины - машиниста грузового локомотива.

Ранее глава минтруда Антон Котяков назвал наиболее востребованную на рынке труда возрастную категорию - люди в возрасте 40-45 лет.

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