Котяков назвал 40-45-летних наиболее востребованными на рынке труда

Одной из самых продуктивных и востребованных возрастных групп на российском рынке труда являются люди в возрасте 40-45 лет. Об этом заявил журналистам в Новосибирске министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Глава Минтруда объяснил, что эта возрастная категория становится все менее многочисленной из-за демографических изменений. Но при этом она остается одной из самых эффективных и востребованных.

В Новосибирске в пятницу открылась всероссийская ярмарка трудоустройства под названием «Работа России. Время возможностей». Помимо этого, в рамках мероприятия пройдет сессия под названием «Кадровое обеспечение технологического лидерства».

Министр подчеркнул, что сегодня существует более 200 профессий, по которым можно пройти бесплатное переобучение, обычно длительностью до 256 часов. Перед началом курсов участники точно знают, у какого работодателя они будут востребованы. Трехсторонние соглашения заключаются между соискателем, обучающей организацией и работодателем.

Ранее сообщалось, что жительницы России стали чаще устраиваться на заводы из-за высоких зарплат и хороших карьерных возможностей. Стабильность работы и предсказуемость карьерного роста привлекают их на производства. Кроме того, заводы предлагают гибкий сменный график.