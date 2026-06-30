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Трамп потребовал отменить американское гражданство по рождению

Ранее суд заблокировал инициативу американского лидера об отмене всеобщего права на американское гражданство у рожденных на территории страны детей.
Андрей Юдин 30-06-2026 21:16
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп потребовал от конгресса США начать работу над отменой всеобщего права на гражданство по рождению на фоне решения Верховного суда.

По мнению главы Белого дома, во время судебного разбирательства было установлено, что данное право можно отменить через конгресс, не прибегая к поправке к конституции.

«Конгресс должен уже сегодня начать работу над прекращением дорогостоящего и несправедливого для нашей страны права на гражданство по рождению. Они получат мою полную и безоговорочную поддержку!» - отметил Трамп.

Ранее член Верховного суда Бретт Кавано, согласившийся с решением большинства своих коллег, сообщил, что решение об отмене права на гражданство по рождению не нарушает конституции, но противоречит федеральному закону о гражданстве. Для внесения поправок конгресс имеет право изменить его или принять новый.

После вступления на второй срок Дональд Трамп издал указ об отмене всеобщего права на гражданство у детей, рожденных на территории США. По его мнению, норму из 14-й поправки к американской конституции нужно ограничить только теми, чьи родители пребывают в стране на постоянной основе и законно.

Ранее Верховный суд США заблокировал указ Трампа об отмене гражданства по рождению. Указ президента признал незаконным председатель Верховного суда Джон Робертс в своем заключении. Он отметил, что гражданство - это иметь права и право свободно участвовать в нашей политической жизни.

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