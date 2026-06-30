МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Верховный суд США заблокировал указ Трампа об отмене гражданства по рождению

Инициатива американского лидера была признана незаконной.
Константин Денисов 30-06-2026 18:26
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Верховный суд США заблокировал указ президента страны Дональда Трампа об отмене предоставления гражданства страны по рождению на ее территории. Председатель Верховного суда Джон Робертс в своем заключении признал указ незаконным.

«Гражданство тогда и сейчас - это право иметь права, право свободно участвовать в нашей политической жизни», - приводит текст заключения пресс-служба суда.

В указе Трампа говорилось о том, что право на гражданство по рождению не должны иметь дети родителей, являющихся нелегальными мигрантами на территории США. В результате за отмену указа проголосовали шесть судей, трое - против.

Соответствующий указ Трампа был одним из первых, которые он подписал после своего вступления в должность президента. В СМИ отметили, что решение Верховного суда не лучшим образом скажется на репутации главы Белого дома, поскольку он обещал избирателям положить конец так называемому «родильному туризму».

В сентябре 2025 года аналогичное решение приняли суды низшей инстанции, после чего администрация Трампа инициировала рассмотрение дела в Верховном суде.

#в стране и мире #дети #сша #мигранты #Дональд Трамп #верховный суд США
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 