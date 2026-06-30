Верховный суд США заблокировал указ Трампа об отмене гражданства по рождению

Верховный суд США заблокировал указ президента страны Дональда Трампа об отмене предоставления гражданства страны по рождению на ее территории. Председатель Верховного суда Джон Робертс в своем заключении признал указ незаконным.

«Гражданство тогда и сейчас - это право иметь права, право свободно участвовать в нашей политической жизни», - приводит текст заключения пресс-служба суда.

В указе Трампа говорилось о том, что право на гражданство по рождению не должны иметь дети родителей, являющихся нелегальными мигрантами на территории США. В результате за отмену указа проголосовали шесть судей, трое - против.

Соответствующий указ Трампа был одним из первых, которые он подписал после своего вступления в должность президента. В СМИ отметили, что решение Верховного суда не лучшим образом скажется на репутации главы Белого дома, поскольку он обещал избирателям положить конец так называемому «родильному туризму».

В сентябре 2025 года аналогичное решение приняли суды низшей инстанции, после чего администрация Трампа инициировала рассмотрение дела в Верховном суде.