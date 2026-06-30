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МГБ Приднестровья: в Молдавии пытались организовать митинг в Тирасполе

После неудачи организаторы свалили вину на Россию.
Константин Денисов 30-06-2026 21:01
© Фото: IMAGO, Fotostand Nieweler, Global Look Press

В Молдавии неизвестные организаторы пытались устроить митинг в центре Тирасполя - столице Приднестровья. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

«Организаторы предлагали провести массовое собрание 31 мая 2026 года на площади имени Александра Суворова в Тирасполе. При этом не назывались ни организаторы акции, ни ответственные лица, ни конкретная программа мероприятия», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что акция получила поддержку среди различных деструктивных местных СМИ. Однако потенциальный митинг не вызвал у местного населения никакого ажиотажа.

После того, как попытка провалилась, организаторы обвинили российские спецслужбы в координации мероприятия. Кроме того, досталось и местным жителям, которых провокаторы назвали пассивными.

В МГБ отметили, что в последние несколько лет такие попытки вывести население на улицы перестали быть редкостью. Обычно их предпринимают внезапно созданные лишь с этой целью интернет-ресурсы.

Ранее президент Молдавии Майя Санду пообещала поднять вопрос Приднестровья на будущих переговорах по Украине.

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