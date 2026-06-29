Санду: Молдавия решила поднять вопрос Приднестровья на переговорах по Украине

Молдавия намерена обсудить вопрос Приднестровья на возможных переговорах о завершении украинского конфликта. Об этом заявила президент республики Майя Санду.

По ее словам, этот вопрос является приоритетным и для европейских партнеров.

«Надеемся, вместе мы сможем решить эту проблему», - приводит слова политика издание Point.

Ранее, МИД России призвал россиян воздержаться от поездок в Молдавию. В пресс-службе министерства уточнили, что Кишинев усиливает дискриминационные меры по отношению к гражданам России, которые въезжают в республику. Ведомство подчеркнуло, что прибывающие подвергаются унизительным досмотрам, допросам и проверкам.