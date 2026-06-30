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Конфликт с Ираном обошелся США в 30 миллиардов долларов

В мае исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст рассказал, что расходы Америки на войну с Ираном приблизились к 29 миллиардам долларов.
Андрей Юдин 30-06-2026 20:31
© Фото: Handout, U.S Navy, Keystone Press Agency, Global Look Press

Соединенные Штаты потратили 30 миллиардов долларов потратили на военный конфликт с Ираном, сказал глава административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут. Заявление он сделал в рамках конгресса, отвечая на соответствующий вопрос.

В мае исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст сообщил, что расходы страны на операцию против Ирана приблизились к 29 миллиардам долларов.

Ранее Пентагон попросил у Конгресса США одобрить выдачу $80 млрд для компенсации расходов на операцию в Иране. Про нехватку средств для последующих операций сообщил заместитель министра обороны Стивен Файнберг.

Между Ираном и США 18 июня был подписан меморандум в дистанционном виде, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Трамп подтвердил подписание документа и дал добро на снятие блокады с Ормузского пролива.

#в стране и мире #сша #конфликт #Иран #Военные расходы
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