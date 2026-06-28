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Telegraph: Британия осталась без исправных атомных подлодок

Все боевые атомные подлодки Британии сейчас находятся в порту.
Виктория Бокий 28-06-2026 04:55
© Фото: Mike Vallance, Bae Systems, Globallookpress

Все атомные подводные лодки Великобритании вышли из строя. Об этом пишет Telegraph.

По информации издания, весь имеющийся в распоряжении ВМС флот боевых атомных подлодок на данный момент находится в порту. Известно, что пять подводных лодок класса Astute ожидают техобслуживания и ремонта.

«Королевский военно-морской флот снова остался без единой ударной лодки в море», - говорится в материале.

Что касается подлодок класса Dreadnought , то они не поступят на службу еще много лет, уверяют авторы статьи. Таким образом, Великобритания остается без единой атомной подлодки на неопределенный срок.

В июне прошлого года на официальном сайте правительства Соединенного Королевства сообщалось о планах строительства 12 новых атомных подлодок. Тогда же была информация, что у Британии есть семь ударных субмарин класса Astute. К концу 2030-х годов их должны заменить на новые.

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