Минск и Стамбул стали часто выбираемыми направлениями для отдыха россиян

В июне среди направлений по России спросом пользовались Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград и Сочи, а среди зарубежных чаще граждане выбирают Турцию, сообщила RT со ссылкой на экспертов.

По данным бронирования на июль и август во внутренних направлениях лидирует Санкт-Петербург, Москва и Казань.

«Эти направления уже несколько сезонов подряд сохраняют высокие позиции. Структура спроса показывает, что туристы всё чаще выбирают городские поездки, не концентрируясь исключительно на курортных направлениях. Среди зарубежных направлений выбирают Минск и Стамбул. В целом этим летом сохраняется высокий интерес к ближнему зарубежью и направлениям с удобной логистикой», - отметили специалисты.

На международном направлении россиянам интересны такие страны, как Грузия, Китай, Армения, Беларусь, Таиланд, Узбекистан и Япония.

«Это отражает сразу несколько тенденций - восстановление международной мобильности и растущий интерес россиян к новым направлениям, которые становятся более доступными как с точки зрения логистики, так и туристической инфраструктуры», - прокомментировали спикеры.

По данным на лето 2026 года граждане страны по-прежнему чаще выбирают путешествия по стране - это составляет 75% всех бронирований, тогда как на зарубежные - 25%.

Собеседники RT отметили, что внутренний туризм продолжает выигрывать из-за широкого выбора внутренних направлений, развития туристической инфраструктуры и удобства организации поездок. При этом внешниние выигрывают из-за удобной транспортной доступностью и расширением авиасообщения

Ранее сообщалось, что Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг самых популярных мест отдыха в июне. Общая сумма бронирований в эти столицы составила 26%.