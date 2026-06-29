Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг самых популярных мест отдыха в июне

Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по количеству бронирований мест в гостиницах в июне 2026 года. Об этом сообщает RT.

Доля столицы составила 14%, Петербург уступил ей 2% по этому показателю. Таким образом, суммарно оба города примут 26% всех туристов по стране.

На третьем месте находится Большой Сочи, однако его доля составляет всего 5%. Далее в порядке убывания расположились Казань (3%), Екатеринбург, Нижний Новгород и Краснодар (по 2%).

При этом эксперты подчеркнули, что ситуация может измениться как до конца лета, так и до конца года, поскольку курорты уступят место другим направлениям и на первые роли могут выйти центры зимних видов туризма.

Однако что касается июля и августа, то Москва и Петербург продолжают пока сохранять лидерство. Пальму первенства в оставшиеся два летних месяца забрал Петербург (14% против 12% у Москвы).

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