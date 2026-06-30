Путин включил Цивилеву в президиум Совета при президенте по нацпроектам

Президент России Владимир Путин включил статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ и главу фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву в состав президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства подписал соответствующий указ.

«Внести в состав Совета и состав президиума этого Совета изменения, включив в них Цивилеву А.Е. - статс-секретаря - заместителя министра обороны Российской Федерации, председателя Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества"», - говорится в тексте.

Обновленный состав Совета опубликован на правовом портале РФ. Цивилева возглавляет фонд «Защитники Отечества» с момента его создания 3 апреля 2023 года.

Двадцать второго июня Цивилева сообщила, что с помощью фонда в настоящее время дополнительное образование получают 10 тысяч ветеранов СВО. Совместно с Минобороны РФ и Ростехом специально для них была запущена программа подготовки ветеранов спецоперации к поступлению в технические вузы.