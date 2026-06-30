МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин включил Цивилеву в президиум Совета при президенте по нацпроектам

Замминистра обороны возглавляет фонд «Защитники Отечества».
Константин Денисов 30-06-2026 18:59
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости

Президент России Владимир Путин включил статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ и главу фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву в состав президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства подписал соответствующий указ.

«Внести в состав Совета и состав президиума этого Совета изменения, включив в них Цивилеву А.Е. - статс-секретаря - заместителя министра обороны Российской Федерации, председателя Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества"», - говорится в тексте.

Обновленный состав Совета опубликован на правовом портале РФ. Цивилева возглавляет фонд «Защитники Отечества» с момента его создания 3 апреля 2023 года.

Двадцать второго июня Цивилева сообщила, что с помощью фонда в настоящее время дополнительное образование получают 10 тысяч ветеранов СВО. Совместно с Минобороны РФ и Ростехом специально для них была запущена программа подготовки ветеранов спецоперации к поступлению в технические вузы.

#в стране и мире #Минобороны РФ #Владимир Путин #нацпроекты #Анна Цивилева #фонд «Защитники Отечества»
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 