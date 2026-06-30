Преступность на улицах британской столицы достигла огромных масштабов. Гости города не должны выходить на улицу в дорогих часах или одежде. Об этом заявил в Пекине лидер Партии труда Британии Джордж Галлоуэй.

По словам британского социалиста, сейчас в Лондоне «поразительно высокий уровень уличной преступности». Свое заявление он сделал в Российском культурном центре, который находится в столице Китая, в рамках лекции на тему «Почему Запад выступает против России».

«Великобритания - опасное место», - отметил Галлоуэй.

В мае четыре человека пострадали из-за стрельбы из автомобиля в Лондоне. Инцидент произошел на юге столицы в районе Брикстон.