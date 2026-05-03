Четыре человека пострадали в результате стрельбы из автомобиля в Лондоне

Пострадавших доставили в больницу, один из них в тяжелом состоянии.
Сергей Дьячкин 03-05-2026 01:45
© Фото: Stephen Chung, XinHua, Global Look Press

Четыре человека пострадали в результате стрельбы из автомобиля в Лондоне. Об этом заявил на своем сайте телеканал Sky News, ссылаясь на заявление Скотленд-Ярда.

Инцидент произошел на юге британской столицы в районе Брикстон. Неизвестный открыл огонь из машины в сторону места, где проходила барбекю-вечеринка с большим количеством гостей. Сообщается, что один из пострадавших - пенсионер 70 лет.

Все раненые были доставлены в больницу. Один из них в тяжелом состоянии. Ему 25 лет.

На данный момент нет информации о задержаниях в связи со стрельбой. Выясняются подробности произошедшего. Местные правоохранители назвали произошедшее «актом беспорядочного насилия». 

