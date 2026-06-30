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Экипажи Су-34 разрушили два пункта дислокации боевиков фугасными бомбами

Цель в районе Орехова поражена одной авиабомбой ФАБ-3000, а в Сумской области - четырьмя бомбами ФАБ-500.
30-06-2026 14:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о поражении двух пунктов временной дислокации украинских боевиков. Это сделали экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Пункт временной дислокации подразделения 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ находился в районе города Орехов в Запорожской области. По нему применили одну авиабомбу ФАБ-3000. Удалось уничтожить до 20 боевиков. 

Еще один пункт временной дислокации принадлежал 13-й отдельной бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины. Он находился в районе населенного пункта Краснополье в Сумской области. По этой цели летчики применили четыре бомбы ФАБ-500. Сообщается, что были уничтожены до 20 украинских боевиков. 

Отмечено, что авиационные бомбы были оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции. 

Ранее сообщалось, что ВКС России ликвидировали украинских боевиков в населенном пункте Николаевка Донецкой Народной Республики. В тот раз летчики применили две авиабомбы ФАБ-1500

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #су-34 #спецоперация #фаб-500 #ФАБ-3000
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