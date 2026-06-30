Экипажи Су-34 разрушили два пункта дислокации боевиков фугасными бомбами

Минобороны России сообщило о поражении двух пунктов временной дислокации украинских боевиков. Это сделали экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Пункт временной дислокации подразделения 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ находился в районе города Орехов в Запорожской области. По нему применили одну авиабомбу ФАБ-3000. Удалось уничтожить до 20 боевиков.

Еще один пункт временной дислокации принадлежал 13-й отдельной бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины. Он находился в районе населенного пункта Краснополье в Сумской области. По этой цели летчики применили четыре бомбы ФАБ-500. Сообщается, что были уничтожены до 20 украинских боевиков.

Отмечено, что авиационные бомбы были оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции.

Ранее сообщалось, что ВКС России ликвидировали украинских боевиков в населенном пункте Николаевка Донецкой Народной Республики. В тот раз летчики применили две авиабомбы ФАБ-1500.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.