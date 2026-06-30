«Герани» обесточили промышленные объекты в Запорожье

Российские ударные беспилотники обесточили украинские промышленные объекты. Об этом сообщает МО РФ.

Отмечено, что целью стали опоры ЛЭП 154 кВ в районе населенного пункта Запорожье. Линии электропередачи питали промышленные объекты и предприятия, которые работали в интересах украинских вооруженных формирований.

Уточняется, что всего было нанесено два удара. Российские военнослужащие применили беспилотные летательные аппараты «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер».

Ранее сообщалось, что российские «Герани» поразили газораспределительную станцию в Харьковской области. Средства объективного контроля зафиксировали интенсивное горение намеченной цели.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.