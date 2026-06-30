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Героя России Головина переизбрали начальником Главного штаба «Юнармии»

Более 150 проектов движения включены в национальный проект «Молодежь и дети» и поддерживаются Минобороны, отметил первый заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Гусев.
30-06-2026 17:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Национальном центре управления обороной РФ прошел XV Всероссийский юнармейский слет, на котором Герой России капитан Владислав Головин был переизбран начальником Главного штаба движения «Юнармия» на новый срок. Делегаты также подвели итоги работы организации за 2021-2026 годы, обновили состав Главного штаба на следующие пять лет и приняли изменения в устав.

Участников слета приветствовал первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Гусев. Он отметил, что за десять лет «Юнармия» стала крупнейшим молодежным патриотическим объединением страны, а сегодня ни одно крупное патриотическое мероприятие не обходится без участия юнармейцев.

«По инициативе военного ведомства более 150 значимых и масштабных мероприятий движения "Юнармия" включены в национальный проект "Молодежь и дети" и субсидию Минобороны России. Все они востребованы у современной молодежи», - подчеркнул Гусев.

Также совместно с «Движением Первых» и центром «ВОИН» реализуются федеральные проекты «Зарница 2.0» и «Семейная зарница», финальные этапы которых в этом году пройдут в Волгоградской области. В Минобороны подчеркнули, что среди приоритетов остаются поддержка участников специальной военной операции, сохранение исторической правды, военно-патриотическое воспитание молодежи и ее военно-профессиональная ориентация.

Во время слета состоялась церемония награждения юнармейцев, которые во время атаки беспилотника в Донецкой Народной Республике спасли жизни двух мирных жителей, оказав им первую помощь. За проявленный героизм им вручили знаки «Юнармейская доблесть» I степени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#юнармия #нцуо #Герой России #Владислав Головин
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