«Юнармия» в сердце: Всероссийскому движению исполнилось 10 лет

Юнармейцы делают фото на память с кумиром и главой движения Владиславом Головиным. Для каждого из них он - пример для подражания: герой России, совершивший подвиги в зоне СВО.

Владислав Головин с позывным Струна с самого начала СВО участвует в освобождении Новороссии и Донбасса. В ходе боев за Мариуполь весной 2022 года он руководил подразделением спецназа. После гибели и ранения вышестоящих офицеров взял командование на себя. Успешно выполнил боевые задачи по освобождению города и вывел группу без потерь. В октябре 2022-го указом президента удостоен звания Героя России. А в 2024-м стал начальником центра движения «Юнармия».

«Для нас очень важно, что мы имеем возможность дать освоить навыки и прочувствовать осознанную любовь каждого юнармейца к своей родине, уважения к нашим традициям, истории Отечества, и стремимся поддерживать их во всех начинаниях и во всех их инициативах. Дальше будет гораздо больше и будем развивать движение», - говорит начальник главного штаба движения Владислав Головин.

Движению «Юнармия» сегодня исполняется 10 лет. Оно основано по инициативе Сергея Шойгу. Сегодня военное ведомство продолжает поддерживать молодежную инициативу.

«Ежегодно около полутора тысяч юнармейцев поступают в военные училища. За 10 лет избрали путь военного служения Родине более 8 тысяч ребят, прошедших школу "Юнармии". Выпускники движения и наставники доблестно исполняют свой воинский долг и в ходе специальной военной операции. Они достойно следуют славным традициям российских воинов. Семь из них уже удостоены звания Героя Российской Федерации. Их подвиги для каждого юнармейца являются образцом достойного служения Отечеству», - заявил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин.

В честь юбилея в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания «Авангард» организованы мастер-классы и выставки отечественной и трофейной техники. Здесь можно посетить скалодром, причем достаточно сложный для покорения. Это профессиональная стенка, которая полностью повторяет рельеф скалы. Высота - 11 метров. Дети могут туда подняться, чтобы преодолеть свой страх высоты. Кроме того, представители разных родов войск проводят инструктажи по использованию военной амуниции и снаряжения.

Юнармейцы Константин Поталов и Андрей Головин приехали из Свердловской области в Москву на празднование десятилетия движения. Сами они состоят в «Юнармии» уже более трех лет. И этот период, по их словам, - важнейший в их жизни. За плечами - поездки по разным регионам страны, экскурсии в воинские части и подразделения Росгвардии, полиции и других оперативных служб России.

«Благодаря "Юнармии" я узнал, что, скорее всего, я пойду либо в МЧС, либо в министерство внутренних дел. Ездили в пожарную часть с отрядом. Даже давали костюмы газодымозащиты померить», - рассказывает Андрей.

Его друг Константин раньше хотел стать программистом. Но теперь он видит себя на военной службе.

«Раньше я думал, что буду обычным электриком или программистом. А сейчас я подумал над тем, чтобы пойти в Воздушно-космические войска или даже в ракетные. То есть, положительно влияет», - говорит он.

Военные специальности в «Юнармии» выбирают и девушки. Например, военного психолога.

Свои стенды с военной техникой развернули все 15 военных вузов страны. Здесь юнармейцы могут ознакомиться с условиями обучения и сразу получить наставника, который помогает при поступлении и сдаче экзаменов. Эту выставку посетил и первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. А на торжественном концерте в честь юбилея «Юнармии» он зачитал поздравление от Верховного Главнокомандующего.

«Огромное спасибо и низкий поклон тем героям нашей страны, которые пришли на этот фронт борьбы за сердца и умы следующего поколения россиян. И проекты, которые реализует сегодня "Юнармия", отдельное спасибо за бережную работу в рамках проекта "Хранители истории" по сохранению исторической памяти, долга памяти, уважения, признательности героям Великой Отечественной войны, героям всех сражений за судьбу и независимость нашей страны», - сказал он.

В «Юнармии» состоят более двух миллионов школьников по всей стране. Их патриотическим воспитанием и обучением занимаются 30 тысяч преподавателей в 86 регионах России.