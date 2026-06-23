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Расчет Д-30 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Также удалось ликвидировать и украинских дроноводов, отметили в МО РФ.
23-06-2026 15:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет 122-мм гаубицы Д-30 79-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил пункт управления и точку запуска беспилотников ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Цель была обнаружена операторами разведывательных беспилотных систем. По данным оборонного ведомства, местоположение украинских дроноводов удалось установить по антеннам связи и усилителям сигнала управления, размещенным в одном из зданий.

После получения координат расчет гаубицы Д-30 оперативно открыл огонь. Артиллеристы нанесли удар по выявленному объекту, в результате чего были уничтожены пункт управления беспилотниками, площадка запуска дронов и находившийся на позиции личный состав противника.

Контроль результатов удара осуществляли подразделения воздушной разведки, которые подтвердили поражение цели. В Минобороны отметили, что пункты управления БПЛА и места запуска беспилотников остаются одними из приоритетных целей для артиллерийских подразделений. Их уничтожение позволяет снизить активность вражеских дронов и повысить безопасность российских подразделений на переднем крае.

В ведомстве также подчеркнули, что между расчетами и командным пунктом организована круглосуточная связь. Для передачи данных используются штатные средства коммуникации, оптоволоконные линии и спутниковые системы, что позволяет в режиме реального времени получать данные разведки и контролировать результаты огневого поражения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #Харьковская область #спецоперация #д-30 #группировка "север"
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