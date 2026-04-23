Часы преподавания обществознания в 9-11 классах изменятся с сентября

Федеральная рабочая программа по предмету «Обществознание» стала более практико-ориентированной.
Андрей Юдин 23-04-2026 03:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минпросвещения РФ внесло изменения в количество времени на изучение обществознания в школах. Об этом сообщило РИА Новости.

Агентство отмечает, что в 9 и 11 классах на предмет теперь выделили 1 час в неделю, а для десятиклассников отвели на обучение 2 часа.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости рассказал, что с нововведением с 1 сентября 2026 года дети получат единый государственный учебник по обществознанию. В нем не будет дублирующихся смежных тем из других предметов, а ключевые разделы обществознания были усилены. Он отметил, что федеральная рабочая программа по предмету «Обществознание» стала более практико-ориентированной.

«В ней в патриотическом ключе раскрываются важнейшие темы из основных сфер общественной жизни страны: политической, экономической, социальной и духовной», - отметил чиновник.

Ранее Кравцов сообщал, что обществознание будет изучаться с нынешнего года только в 9–11 классах, а подготовка новых учебников по предмету завершена.

#в стране и мире #школа #обществознание #кравцов #Минпросвещения РФ
