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Расчеты «Акаций» сровняли с землей опорники ВСУ в Запорожской области

Уничтожение вражеских укреплений поддержало действия российских штурмовиков.
30-06-2026 15:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Запорожской области. Это сделали расчеты 152-миллиметровых самоходок «Акация» группировки войск «Восток».

Цели обнаружил разведывательный расчет беспилотного летательного аппарата из состава подразделения войск беспилотных систем. Вражеские опорники были оборудованы в лесополосах, но это не спасло их от обнаружения. 

Результат огневой работы расчетов самоходок - уничтожение как самих блиндажей и иных укрытий, так и ликвидация живой силы неприятеля. Отмечено, что разрушение опорных пунктов поддержало действия российских штурмовиков на участке линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что расчеты российских самоходных артиллерийских установок «Мста» ликвидировали украинских дроноводов. Удары 152-миллиметровыми снарядами наносились на территории Днепропетровской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #Акация #САУ #запорожская область #группировка восток
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