Расчеты самоходок «Мста» ликвидировали украинских дроноводов

Минобороны России сообщает об уничтожении пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Днепропетровской области. Это сделали расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С».

Местонахождение этих пунктов управления удалось выявить в ходе воздушной разведки. Их обнаружил расчет дроноводов группировки войск «Восток». Враг оборудовал себе укрытия в постройках и прилегающих лесополосах.

«Позиции удалось вскрыть по активности операторов беспилотников ВСУ и замаскированным антеннам», - уточнили в МО РФ.

Координаты передали на командный пункт артиллерии. Расчеты самоходок ликвидировали не только пункты управления украинскими БПЛА, но и дроноводов противника. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что разрушение этих узлов усложнило противнику применение беспилотных летательных аппаратов на участке линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что САУ «Мста-С» уничтожила опорный пункт ВСУ на Добропольском направлении. Противника смешало с землей воздействие 152-миллиметровых осколочно-фугасных артиллерийских снарядов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.