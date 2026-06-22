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Расчеты самоходок «Мста» ликвидировали украинских дроноводов

Артиллерийские удары наносились на территории Днепропетровской области.
22-06-2026 12:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Днепропетровской области. Это сделали расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С». 

Местонахождение этих пунктов управления удалось выявить в ходе воздушной разведки. Их обнаружил расчет дроноводов группировки войск «Восток». Враг оборудовал себе укрытия в постройках и прилегающих лесополосах. 

«Позиции удалось вскрыть по активности операторов беспилотников ВСУ и замаскированным антеннам», - уточнили в МО РФ.

Координаты передали на командный пункт артиллерии. Расчеты самоходок ликвидировали не только пункты управления украинскими БПЛА, но и дроноводов противника. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что разрушение этих узлов усложнило противнику применение беспилотных летательных аппаратов на участке линии боевого соприкосновения. 

Ранее сообщалось, что САУ «Мста-С» уничтожила опорный пункт ВСУ на Добропольском направлении. Противника смешало с землей воздействие 152-миллиметровых осколочно-фугасных артиллерийских снарядов. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #САУ #Мста-С #Днепропетровская область
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