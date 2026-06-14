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Премьер Латвии анонсировал «секретное решение» для защиты от дронов

В Латвию прибудет группа украинских специалистов, которые должны будут найти «дыры» в латвийской «стене дронов» и помочь настроить защиту.
Дарья Ситникова 14-06-2026 01:00
© Фото: Chen Yufen, XinHua, Global Look Press

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что страна планирует защититься от залетающих на территорию республики БПЛА при помощи «секретного решения». Об этом сообщил портал Delfi.

«Кулбергс обещает новое секретное решение, чтобы дроны с востока больше не залетали в Латвию», - сказано в материале.

Он утверждает, что в Латвию в скором времени прибудет подразделение украинских специалистов. Они дадут рекомендации и расскажут, какие есть «дыры» в латвийской «стене дронов», пишет RT.

Издание Politico ранее сообщило, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Литву из-за инцидентов с украинскими дронами. Она встретится с главами прибалтийских государств и правительств для поддержки координации реагирования на инциденты с беспилотниками.

Кроме того, стороны обсудят укрепление оборонного потенциала Литвы, Латвии и Эстонии при помощи программ финансирования Еврокомиссии. По словам издания, еврокомиссар по обороне и космосу Андриус Кубилюс также прибудет в Литву.

#в стране и мире #бпла #Украина #Латвия #Андрис Кулбергс
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