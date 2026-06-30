Дипломат оценил последствия размещения Израилем оружия в космосе

Возможное размещение Израилем оружия в космосе не принесет мир на Ближний Восток, а решить проблемы региона только вооруженным путем невозможно. Таким мнением со «Звездой» поделился чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Константин Долгов. Он оценил недавние высказывания министра обороны Израиля Исраэля Каца, который анонсировал работы по созданию космических лазеров для нанесения ударов с платформы над поверхностью Земли.

«Все зависит от того, какую конкретно политику Израиль будет проводить. Как показывает опыт, все попытки поменять ситуацию на Ближнем Востоке с помощью силы оборачиваются прямо противоположными результатами. Здесь нет никакого военного решения в долгосрочном плане. Поэтому ничего хорошего для международной безопасности, конечно, от этого не будет. Это просто заставит другие государства искать пути купирования рисков для себя», - объяснил Долгов.

Дипломат признал, что разработка ударных космических систем и размещение подобного оружия в космосе вызовет крайне негативные последствия для международной безопасности. Россия выступает с последовательной позицией по этому вопросу, но попытки милитаризации космоса не единичны, констатировал эксперт.

«Разработка ударных космических систем и размещение оружия в космосе - это крайне негативное развитие событий. Но мы видим такие попытки, они не единичные. Что касается размещения оружия в космосе, мне кажется, там есть соответствующая регулирующая база. Что касается последствий для Израиля. В любом случае гонка вооружений в космосе будет иметь крайне негативные последствия», - резюмировал чрезвычайный и полномочный посол РФ.

О планах Тель-Авива создать космические лазеры написала газета The Jerusalem Post. По мнению главы израильского оборонного ведомства, в случае удачи это позволит обеспечить стране преимущества в сдерживании, в способности атаковать и уничтожать своих врагов, обладающих большими ресурсами. Израиль уже является ведущей страной в области создания лазеров, уточнил Кац. Наземная установка стоит на вооружении ЦАХАЛ с прошлого года. Она способна нейтрализовать ракеты, БПЛА и минометные снаряды.