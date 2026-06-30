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Бесплатную воду начали раздавать на семи вокзалах Москвы из-за жары

Волонтеры и сотрудники в фирменной одежде будут ждать посетителей у специальных брендированных стоек.
Дарья Неяскина 30-06-2026 14:03
© Фото: Andreas Gora, dpa, Global Look Press

В Москве запустили сезонную акцию по раздаче питьевой воды, чтобы помочь горожанам и гостям столицы справиться с жарой. Об этом сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

До конца текущей рабочей недели в дневные часы с 14.00 до 17.00 все желающие смогут бесплатно получить воду на семи крупнейших вокзалах города - Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском. Кроме того, пункты раздачи организованы на станциях «Тушинская» и «Площадь трех вокзалов».

Волонтеры и сотрудники в фирменной одежде будут ждать посетителей у специальных брендированных стоек. Акция продлится до конца рабочей недели и действует только в будние дни. Организаторы также напоминают о простых, но важных правилах поведения в жару. Рекомендовано носить головные уборы, регулярно восполнять водный баланс и по возможности избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в пиковые часы.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что европейская жара с максимальной температурой не доберется до российских регионов, однако в некоторых областях будет знойно. По его словам, максимум, что будет в средней полосе, и то это захватит центральные западные области и Черноземье, это +30...+32 градуса.

#Москва #в стране и мире #столица #Жара #ЦППК #вокзалы #бесплатная вода
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