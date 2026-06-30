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Мэрия Парижа обвинила американцев в жаре во Франции

Французам надоели шутки про отсутствие кондиционеров.
Дима Иванов 30-06-2026 13:41
© Фото: Жюльен Маттиа, РИА Новости

Заммэра французской столицы по международным отношениям Одри Пульвар заявила, что США несут ответственность за глобальное потепление и текущую жару во Франции.

Чиновница выступила с заявлением на фоне критики американских журналистов и пользователей соцсетей. Они высмеивали Париж за недостаточное использование кондиционеров во время аномальной жары.

«Как вторая по величине страна-источник выбросов парниковых газов в мире, вы несете значительную ответственность за глобальное потепление и последствия, которые мы во Франции сейчас ощущаем», - подчеркнула Пульвар.

Она также отметила, что около 90% американских городов широко применяют кондиционеры, которые тоже влияют на окружающую среду. Чиновница призвала американцев учитывать свою роль в изменении климата.

Ранее Минздрав Франции сообщил, что с 24 июня во время волны жары зафиксировали около 1 000 избыточных смертей по сравнению с предыдущими месяцами. Большинство случаев приходится на людей старше 65 лет.

В Париже кондиционеры встречаются редко. По разным оценкам, только 13-25% жилых помещений оснащены ими. Это связано с архитектурными ограничениями - многие фасады во французской столице находятся под охраной, кондиционерные блоки портят вид и запрещены. Для установки требуется согласие мэрии, а также проведение общего собрания жильцов.

Кроме того, французы традиционно уделяют внимание экологии. Кондиционеры потребляют много электроэнергии и выбрасывают тепло на улицу. Из-за дорогой электроэнергии коммунальные счета у владельцев кондиционеров значительно больше.

#в стране и мире #Франция #сша #аномальная жара #Кондиционеры
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