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Во Франции значительно выросла смертность из-за жары

Рост числа летальных исходов особенно заметен в регионах с красным уровнем погодной опасности.
Дарья Ситникова 28-06-2026 15:02
© Фото: Samuel Boivin, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Во Франции зафиксировали 1 000 случаев избыточной смертоносности во время рекордной жары, охватившей Европу. Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на Национальное агентство общественного здравоохранения страны.

«Во Франции зафиксировано 1000 случаев смерти от избыточного тепла во время рекордной жары», - сказано в материале.

Большинство ушедших из жизни были в возрасте 65 лет и старше. По данным организации Sante Publique, последствия экстремальной жары для здоровья затронули все категории населения.

Жара, которая началась 20 июня, стала самой сильной из когда-либо зарегистрированных в Европе. Климат меняется быстрее, чем в среднем по миру. По прогнозам, в воскресенье в некоторых частях ЕС температура достигнет 40 градусов.

Из-за погоды для туристов закрыли одну из самых главных французских достопримечательностей - Эйфелеву башню в Париже. Во Франции 54 из 96 департаментов ввели красный, наивысший, уровень погодной опасности. Предупреждение затронуло запад, юго-запад и частично центральную часть страны.

#Франция #ЕС #Париж #Жара #аномальная температура
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