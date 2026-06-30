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В Кремле вновь призвали мир отреагировать на преступления Киева

Песков назвал трагедию в Подмосковье результатом действий Украины.
Глеб Владовский 30-06-2026 13:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Москва в очередной раз призывает мировое сообщество обратить внимание на преступления киевского режима. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Хотели бы обратить внимание международного сообщества, привлечь внимание международного сообщества к этим преступным действиям киевского режима», - сказал он в разговоре с журналистами.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что произошедшая в Егорьевске трагедия является результатом действий Киева. И об этом должны знать все.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников по Подмосковью погиб полугодовалый младенец. Еще четверо мирных жителей получили травмы.

#в стране и мире #Украина #Дмитрий Песков #преступления ВСУ
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