Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» нанесли удары по технике ВСУ на подступах к Красному Лиману ДНР. Кадры их работы показало Минобороны России.

Бойцы войск беспилотных систем группировки войск «Запад» активно пресекают доставку боеприпасов и материальных ресурсов на позиции ВСУ, расположенные на окраинах Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.

Для поражения вражеской техники, укрытий и живой силы операторы используют различные ударные беспилотные летательные аппараты. В том числе - дроны на оптоволокне.

Видеоматериалы объективного контроля показывают точные попадания FPV-дронов, в результате которых уничтожаются квадроциклы и пикап ВСУ с системой РЭБ. Эти транспортные средства применялись для перевозки грузов. Используя ударные беспилотники, операторы группировки войск «Запад» парализуют контратаки, ротации и логистику противника.

Штурмовые группы 25-й армии продолжают наступление на запад, ликвидируя силы ВСУ в Красном Лимане, сообщило накануне Минобороны. Экипажи ВКС России применили авиабомбы ФАБ-500, чтобы изолировать район боевых действий. Удар уничтожил до 30 солдат 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся добраться до базы отдыха «Голубые озера».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.