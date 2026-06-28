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МО показало кадры уничтожения техники ВСУ под Красным Лиманом

На видео - точные попадания FPV-дронов в квадроциклы и пикап ВСУ с системой РЭБ.
28-06-2026 10:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» нанесли удары по технике ВСУ на подступах к Красному Лиману ДНР. Кадры их работы показало Минобороны России.

Бойцы войск беспилотных систем группировки войск «Запад» активно пресекают доставку боеприпасов и материальных ресурсов на позиции ВСУ, расположенные на окраинах Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.

Для поражения вражеской техники, укрытий и живой силы операторы используют различные ударные беспилотные летательные аппараты. В том числе - дроны на оптоволокне.

Видеоматериалы объективного контроля показывают точные попадания FPV-дронов, в результате которых уничтожаются квадроциклы и пикап ВСУ с системой РЭБ. Эти транспортные средства применялись для перевозки грузов. Используя ударные беспилотники, операторы группировки войск «Запад» парализуют контратаки, ротации и логистику противника.

Штурмовые группы 25-й армии продолжают наступление на запад, ликвидируя силы ВСУ в Красном Лимане, сообщило накануне Минобороны. Экипажи ВКС России применили авиабомбы ФАБ-500, чтобы изолировать район боевых действий. Удар уничтожил до 30 солдат 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся добраться до базы отдыха «Голубые озера».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #беспилотники #спецоперация #красный лиман #группировка войск запад #FPV-дроны
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