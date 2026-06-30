ВС РФ освободили Малиновку в ДНР, Лесное и Ровное в Запорожской области

Подразделения российских войск взяли под контроль населенные пункты Малиновка в Донецкой Народной Республике, а также Лесное и Ровное в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, Малиновку заняли подразделения группировки войск «Юг» в результате активных боевых действий. Населенные пункты Лесное и Ровное перешли под контроль группировки войск «Восток», которая продвинулась в глубину обороны противника.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что за сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по объектам энергетики, используемым ВСУ. По данным ведомства, также были поражены места хранения и сборки дальнобойных беспилотников, склады горюче-смазочных материалов и военно-технического имущества. Кроме того, под удары попали места размещения украинских подразделений и иностранных наемников в 142 районах.

Продолжаются бои за Константиновку. Штурмовые подразделения группировки «Юг» зачищают юго-западную часть населенного пункта и заняли 30 зданий. По данным Минобороны, суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 90 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.