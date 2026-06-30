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Российские войска уничтожили до 90 боевиков в Константиновке за сутки

В населенном пункте Красный Лиман наши бойцы ликвидировали до 30 военнослужащих ВСУ за сутки.
30-06-2026 12:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об уничтожении до 90 украинских боевиков в городе Константиновка (ДНР) за сутки. Это сделали штурмовые подразделения группировки войск «Юг».

Помимо этого, враг в этом населенном пункте лишился двух боевых бронированных машин, такого же количества артиллерийских орудий, 21 автомобиля и 26 НРТК. Всего же в зоне ответственности группировки за сутки противник потерял более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре орудия, боевую машину РСЗО и 27 автомобилей. 

Также в МО РФ рассказали и о суточных потерях неприятеля в городе Красный Лиман (ДНР). Враг лишился там более 30 боевиков, боевой бронированной машины, четырех автомобилей, двух НРТК и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. 

При этом за сутки в полосе ответственности группировки войск «Запад» противник потерял до 210 военнослужащих. Удалось уничтожить пять боевых бронированных машин, 20 автомобилей, две самоходки и две станции РЭБ. Помимо этого, неприятель лишился двух станций РЭБ «Дамба».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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