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Белоруссия призвала к беспристрастной оценке атаки на автобус под Брянском

Уточняется, что такие преступления не должны умалчиваться.
Вероника Левшина 30-06-2026 01:02
© Фото: РИА Новости

Белоруссия призвала объективно оценить удар по гражданскому автобусу в Брянской области. Об этом на срочном заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред республики Валентин Рыбаков.

«Беларусь призывает к объективной и беспристрастной оценке совершенной атаки на автобус с белорусскими гражданами со стороны международного сообщества», - цитирует МИД Белоруссии.

Отмечается, что такие преступления не должны умалчиваться. Также Рыбаков подчеркнул, что виновные не должны уйти от ответственности.

Ранее СК России назвали организаторов террористического удара по автобусу с детьми под Брянском. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко обеспечили наведение на цель и отдали приказ атаковать гражданский транспорт.

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