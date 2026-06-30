Белоруссия призвала к беспристрастной оценке атаки на автобус под Брянском

Белоруссия призвала объективно оценить удар по гражданскому автобусу в Брянской области. Об этом на срочном заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред республики Валентин Рыбаков.

«Беларусь призывает к объективной и беспристрастной оценке совершенной атаки на автобус с белорусскими гражданами со стороны международного сообщества», - цитирует МИД Белоруссии.

Отмечается, что такие преступления не должны умалчиваться. Также Рыбаков подчеркнул, что виновные не должны уйти от ответственности.

Ранее СК России назвали организаторов террористического удара по автобусу с детьми под Брянском. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко обеспечили наведение на цель и отдали приказ атаковать гражданский транспорт.