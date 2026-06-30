Военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» Владимир Купенко, попавший в плен в Константиновке, рассказал, что сдал оружие практически сразу после выхода на первую боевую задачу. Видео с его рассказом опубликовало Минобороны России.

По словам Купенко, до мобилизации он работал электромонтажником. Он утверждает, что сотрудники территориального центра комплектования задержали его по дороге домой после работы. После этого его отправили на подготовку, которая продолжалась 52 дня, а затем направили в 425-й штурмовой полк и перебросили в район Константиновки.

«Они сказали: "Складывайте оружие". Мы сложили оружие», - признался он.

Купенко также заявил, что вскоре после пленения по дому ударил украинский беспилотник. По его словам, российские военнослужащие увели пленных в укрытие, а затем помогли покинуть опасный район.

Кроме того, военнослужащий утверждает, что после пленения ему предоставили воду, еду и сигареты. В завершение обращения Купенко заявил, что хотел бы скорейшего окончания боевых действий и возвращения домой.

Другой военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» Андрей Фибулевский рассказал, что после принудительной мобилизации был направлен в штурмовое подразделение, несмотря на выявленный во время медкомиссии гепатит С.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.