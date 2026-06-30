Трое россиян получили сроки до 25 лет за подготовку терактов

Трое граждан РФ, сотрудничавших с украинскими спецслужбами, получили от 12 до 25 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Все участники признаны виновными в причастности к планированию терактов на территории Костромской, Смоленской и Тульской областей. По данным ведомства, преступные замыслы удалось пресечь еще на начальной стадии.

«Вступили в законную силу приговоры 2-го Западного окружного военного суда в отношении граждан РФ Д. Зайцева 1984 г. р., Д. Дмитриева 1994 г. р., А. Журавлева 1999 г. р., причастных к подготовке в Костромской, Смоленской и Тульской областях террористических актов по заданиям украинских спецслужб. Решением суда они приговорены к лишению свободы на сроки от 12 до 25 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых 4-5 лет в тюрьме и крупным денежным штрафам», - подчеркнули в ФСБ.

Следствие установило, что россияне вели переписку с кураторами из украинских спецслужб через мессенджер Telegram. По их указаниям они собирали данные о предприятиях оборонного комплекса, ключевых работниках этих заводов, стратегически важных объектах инфраструктуры и органах правопорядка. Также из закладок были изъяты самодельные взрывные устройства, предназначенные для совершения диверсий.

Уголовное преследование велось сразу по нескольким статьям УК РФ: «Государственная измена», «Покушение на теракт», «Участие в террористическом сообществе и организации», а также «Незаконный оборот взрывчатки».

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла попытку совершения теракта у синагоги в Ярославской области. Задержанным оказался гражданин России, действовавший под контролем зарубежного куратора.