МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Ярославле задержали готовившего нападение на синагогу

Отмечается, что мужчина действовал под контролем зарубежного куратора.
Дарья Неяскина 29-06-2026 10:01
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности пресекла попытку совершения теракта у синагоги в Ярославской области. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, подозреваемый уже задержан - им оказался гражданин России, действовавший под контролем зарубежного куратора. В ходе расследования выяснилось, что мужчина через интернет вышел на контакт с представителем группировки, базирующейся в Сирии.

Действуя по его инструкциям и под постоянным контролем, мужчина приобрел химические вещества и ингредиенты для изготовления зажигательных смесей в бутылках. Объектом нападения должно было стать еврейское культовое учреждение в Ярославле, перед атакой злоумышленник провел разведку и сделал фотоснимки здания.

Завершив задуманное, он собирался выехать в Сирию и присоединиться к боевикам. По месту его жительства изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также телефоны и переписка с инструкциями от куратора. На данный момент возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.

В ведомстве напомнили, что вербовщики продолжают активно искать исполнителей через соцсети и мессенджеры. Всех, кто соглашается на сотрудничество с террористами, установят и привлекут к ответственности по всей строгости закона.

Ранее ФСБ задержала организатора подготовки нападений на школьников. По данным ведомства, деятельность несовершеннолетнего координировали украинские спецслужбы. Она была направлена на вербовку российских подростков для нападений на школы, терактов на транспорте и ложных сообщений о минировании социальных объектов.

#Задержание #фсб россии #Ярославль #подготовка терактов
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 