В Ярославле задержали готовившего нападение на синагогу

Федеральная служба безопасности пресекла попытку совершения теракта у синагоги в Ярославской области. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, подозреваемый уже задержан - им оказался гражданин России, действовавший под контролем зарубежного куратора. В ходе расследования выяснилось, что мужчина через интернет вышел на контакт с представителем группировки, базирующейся в Сирии.

Действуя по его инструкциям и под постоянным контролем, мужчина приобрел химические вещества и ингредиенты для изготовления зажигательных смесей в бутылках. Объектом нападения должно было стать еврейское культовое учреждение в Ярославле, перед атакой злоумышленник провел разведку и сделал фотоснимки здания.

Завершив задуманное, он собирался выехать в Сирию и присоединиться к боевикам. По месту его жительства изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также телефоны и переписка с инструкциями от куратора. На данный момент возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.

В ведомстве напомнили, что вербовщики продолжают активно искать исполнителей через соцсети и мессенджеры. Всех, кто соглашается на сотрудничество с террористами, установят и привлекут к ответственности по всей строгости закона.

Ранее ФСБ задержала организатора подготовки нападений на школьников. По данным ведомства, деятельность несовершеннолетнего координировали украинские спецслужбы. Она была направлена на вербовку российских подростков для нападений на школы, терактов на транспорте и ложных сообщений о минировании социальных объектов.