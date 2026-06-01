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Министр обороны Израиля назвал два варианта возобновления войны с Ираном

Такое может произойти либо из-за решения президента США , либо вследствие атак Тегерана по государству.
Вероника Левшина 30-06-2026 00:09
© Фото: IMAGO, Alon David, Global Look Press

Израиль может возобновить военный конфликт с Ираном в двух случаях. Об этом сообщил портал Ynet, цитируя министра обороны государства Исраэля Каца.

«Первый - если Трамп (президент США - прим. ред.) решит, что переговоры исчерпаны, и захочет снова атаковать, а второй - если Иран нападет на нас», - заявил глава МО.

По его словам, если это произойдет, то начнется «третья иранская война». Кац подчеркнул, что «армия Израиля готова как к обороне, так и к нападению».

Накануне официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не планирует переговоров с США в ближайшие дни. Багаи подтвердил, что иранская делегация действительно посетит Доху (Катар), однако целью этой поездки станет разблокировка активов Иранов.

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