Министр обороны Израиля назвал два варианта возобновления войны с Ираном

Израиль может возобновить военный конфликт с Ираном в двух случаях. Об этом сообщил портал Ynet, цитируя министра обороны государства Исраэля Каца.

«Первый - если Трамп (президент США - прим. ред.) решит, что переговоры исчерпаны, и захочет снова атаковать, а второй - если Иран нападет на нас», - заявил глава МО.

По его словам, если это произойдет, то начнется «третья иранская война». Кац подчеркнул, что «армия Израиля готова как к обороне, так и к нападению».

Накануне официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не планирует переговоров с США в ближайшие дни. Багаи подтвердил, что иранская делегация действительно посетит Доху (Катар), однако целью этой поездки станет разблокировка активов Иранов.