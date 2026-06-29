МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы уничтожили пикап ВСУ на Константиновском направлении

Объективный контроль прямого попадания велся в режиме реального времени с беспилотника.
29-06-2026 11:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение пикапа Вооруженных сил Украины на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. По данным министерства, автомобиль был поражен расчетом войск беспилотных систем.

На опубликованных кадрах сначала видно пикап, оборудованный защитным металлическим каркасом, который находится на открытой местности. Затем оператор ударного дрона наводит беспилотник на цель, после чего происходит поражение автомобиля.

Финальные кадры, снятые другим дроном, демонстрируют уже уничтоженный и выгоревший пикап противника. Он остается на месте удара, неподходящий к дальнейшему применению по назначению.

Ранее на Константиновском направлении операторы подразделения беспилотных систем 3-го армейского корпуса группировки войск «Юг» ликвидировали три наземных робототехнических комплекса ВСУ. На видео показаны моменты ударов по вражеской технике.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ДНР #спецоперация #FPV-дроны #константиновское направление
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 