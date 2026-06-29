Дроноводы уничтожили пикап ВСУ на Константиновском направлении

Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение пикапа Вооруженных сил Украины на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. По данным министерства, автомобиль был поражен расчетом войск беспилотных систем.

На опубликованных кадрах сначала видно пикап, оборудованный защитным металлическим каркасом, который находится на открытой местности. Затем оператор ударного дрона наводит беспилотник на цель, после чего происходит поражение автомобиля.

Финальные кадры, снятые другим дроном, демонстрируют уже уничтоженный и выгоревший пикап противника. Он остается на месте удара, неподходящий к дальнейшему применению по назначению.

Ранее на Константиновском направлении операторы подразделения беспилотных систем 3-го армейского корпуса группировки войск «Юг» ликвидировали три наземных робототехнических комплекса ВСУ. На видео показаны моменты ударов по вражеской технике.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.