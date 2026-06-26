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ФСБ задержала организатора подготовки нападений на школьников

В Дагестане подросток администрировал международную террористическую сеть.
Владимир Рубанов 26-06-2026 08:12
© Фото: Vadim Akhmetov, URA.RU, Global Look Press © Видео: МВД России

В Дагестане задержали 17-летнего подростка, который создал и администрировал интернет-сообщество, связанное с террористической деятельностью. По данным ФСБ и Следственного комитета, члены этой группы причастны к подготовке нападений на школы, поджогам автомобилей и рассылке ложных сообщений о терактах в России, США и ЕС.

Подмосковное управление Следственного комитета предъявило подростку обвинение в приготовлении к убийствам школьников. Он был арестован. По данным ФСБ, деятельность юноши координировали украинские спецслужбы. Она была направлена на вербовку российских подростков для нападений на школы, терактов на транспорте и ложных сообщений о минировании социальных объектов.

На допросе задержанный подтвердил свою причастность к предотвращенному ранее покушению на учащихся Домодедовской школы. Он также рассказал о других преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Бурятии. Следственный комитет уточнил, что в управлении террористической сетью участвовали не менее трех граждан Украины и соучастники из других стран, поддерживающие связь с украинскими спецслужбами.

Следователи изучают переписки подростка с сообщниками, фото и видео подготовки террористических акций. Устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности фигуранта и его сообщников.

В 2025-2026 годах участники сообщества совершили поджоги и повредили более 20 автомобилей в США и Европе, а также организовали рассылку ложных сообщений о минировании. Террористическая активность в США и Европе координировалась украинской агентурой. Видеозаписи, фото и тексты для вербовки радикалов и продвижения сообщества в соцсетях создавали в Киеве, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Аудитория интернет-групп, которые администрировал задержанный, превышала 200 тысяч человек. Из них около 5 000 были активными участниками. В ходе операции были установлены сообщники из России, США и Европы. Документируются все эпизоды их преступной деятельности, сообщили в ЦОС ФСБ.

В России несовершеннолетний задержанный обучал завербованных подростков тактике терактов, предоставлял средства для террора, инструкции по изготовлению взрывных устройств и мерам конспирации. Подтверждена его причастность к организации не менее 15 преступлений в 10 регионах РФ, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в ДНР. Житель Мариуполя получил через Telegram указание от украинских спецслужб забрать бомбу из тайника и взорвать здание районного суда. На месте его задержали.

#Дагестан #сша #Европа #Следственный комитет #Задержание #фсб россии #подготовка терактов #интернет-сообщество
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