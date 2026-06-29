ВС РФ ударили по заправкам и резервуарам с ГСМ на Украине

Российские военнослужащие ударили по заправочным станциям и резервуарам с горюче-смазочными материалами (ГСМ) на территории Украины. Поражение целей зафиксировали в центральных областях страны.

Атаки на АЗС подтвердили в районах города Подгородное в Днепропетровской области, а также населенных пунктов Новая Водолага и Берестин в Харьковской области. Кроме того, дроны нанесли удары по резервуарам с ГСМ в поселке Новое в Кировоградской области, а также по подстанции в населенном пункте Бурынь в Сумской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ использовали беспилотники дальнего действия «Герань-4 Сикер» и «Герань-2 Сикер» для нанесения ударов по предприятию топливно-энергетического комплекса в районе Запорожья, который использовался в интересах ВСУ.