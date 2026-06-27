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«Герани» Армии России ударили по нефтезаводу у Запорожья

В МО РФ уточнили, что удар наносился БПЛА дальнего действия «Герань-4 Сикер» и «Герань-2 Сикер».
27-06-2026 17:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

ВС РФ нанесли удар по предприятию топливно-энергетического комплекса в районе Запорожья, который использовался в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Армия России продолжают наносить точные удары по объектам украинского ТЭК. Таким образом неуклонно снижается военно-экономический потенциал киевского режима.

В оборонном ведомстве уточнили, что при ударе использовались беспилотники дальнего действия «Герань-4 Сикер» и «Герань-2 Сикер». Ими был поражен завод по производству нефтепродуктов СП «Юкойл».

Уточняется, что на предприятии возникло объемное горение. Его зафиксировали средствами объективного контроля.

Сегодня сообщалось, что наши военнослужащие уничтожили два украинских МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области. Удар наносился БПЛА «Герань-4 Сикер». Кроме самолетов был уничтожен топливозаправщик, специальный автомобиль АПА-5Д и летный и инженерно-технический состав ВСУ, прибывший для подготовки самолетов к вылету.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #спецоперация #Нефтезавод #запорожская область #Дроноводы #Герань-2 сикер #герань-4 сикер
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