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Лукашенко встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Встреча проходила на территории государственной резиденции Дяоюйтай.
Дарья Неяскина 29-06-2026 08:04
© Фото: Huang Jingwen, XinHua, Global Look Press

Утром в Пекине состоялись переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. 

По сведениям телеканала, встреча проходила на территории государственной резиденции Дяоюйтай.

Ранее близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого» сообщал, что президент направился с визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию.

До этого Лукашенко встретил главу российского МИД Сергея Лаврова, который прибыл с рабочим визитом в Белоруссию. Встреча министра и президента прошла в год особой даты - исполнилось 30 лет с начала интеграционных процессов между Россией и Белоруссией. 

Также глава российского МИД обсудил с белорусским президентом ситуацию вокруг украинского кризиса, заострив внимание на иллюзорности ультиматумов европейских лидеров, которые потребовали от России согласиться на немедленное прекращение огня и предоставить Киеву гарантии безопасности.

 

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