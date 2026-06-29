Лукашенко встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Утром в Пекине состоялись переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По сведениям телеканала, встреча проходила на территории государственной резиденции Дяоюйтай.

Ранее близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого» сообщал, что президент направился с визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию.

До этого Лукашенко встретил главу российского МИД Сергея Лаврова, который прибыл с рабочим визитом в Белоруссию. Встреча министра и президента прошла в год особой даты - исполнилось 30 лет с начала интеграционных процессов между Россией и Белоруссией.

Также глава российского МИД обсудил с белорусским президентом ситуацию вокруг украинского кризиса, заострив внимание на иллюзорности ультиматумов европейских лидеров, которые потребовали от России согласиться на немедленное прекращение огня и предоставить Киеву гарантии безопасности.