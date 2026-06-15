Лавров в Минске обсудил с Лукашенко сотрудничество стран и конфликт на Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Белоруссию. Свою поездку в братскую державу министр иностранных дел начал с возложения венка к монументу победы в Минске.

Дипломат почтил память воинов Красной Армии, партизан и подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. 85 лет назад Белоруссия одна из первых приняла на себя удар нацистской Германии. За годы оккупации республика понесла огромные потери. Сохранение памяти и исторической правды о Великой Победе до сих пор остаются важной частью отношений Москвы и Минска.

После возложения Сергей Лавров прибыл во Дворец Независимости. Там главу российской дипломатии принял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Российский министр пошутил, что ему немного неловко передавать Александру Григорьевичу привет от главы РФ, так как оба политика и так общаются практически каждый день.

«Ну, почти ежедневно. В ближайшее время мы договорились, что мы встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются. Потому что договоренность у нас одна. Если правительство что-то не решает, то это остается во внимании двух президентов», - ответил Лукашенко.

Встреча министра и президента проходит в год особой даты - исполняется 30 лет с начала интеграционных процессов между Россией и Белоруссией. Только в прошлом году президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели девять личных встреч и более двадцати телефонных разговоров.

«Несмотря на разного рода гвалты, определенные возгласы, крики, как у нас, так и у вас, особенно за рубежом, мы идем тем путем, который с вами определили. И внешнеполитические ведомства, я всегда своему старшему брату говорю об этом, они у нас в авангарде», - отмечает белорусский лидер.

Глава российского МИД обсудил с президентом ситуацию вокруг украинского кризиса, заострив внимание на иллюзорности ультиматумов европейских лидеров, которые потребовали от России согласиться на немедленное прекращение огня и предоставить Киеву гарантии безопасности.

«Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет», - пояснил Лавров.

Министр также раскрыл и подробности недавнего визита в российский МИД послов Германии, Франции и Великобритании. Эти страны очень хотят стать частью переговорного процесса.

«Эти расчеты, конечно, совершенно иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита трех послов в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли. Но навязчиво пытались предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса», - рассказал дипломат.

Говоря о роли Европы, Сергей Лавров подчеркнул, что поддерживающие киевский режим государства не оставляют попыток переписать историю Второй мировой войны.

«Есть такая пословица, принцип даже - сын за отца не отвечает. У многих нынешних руководителей Германии отцы и деды активнейшим образом участвовали в нацистских действиях во время Второй мировой войны. Но когда сыновья, то бишь нынешние руководители в Германии, начинают использовать те же методы, начинают оправдывать тех, кто совершал военные преступления, то это означает только одно - что в такой ситуации сыновья отвечают за то, что сделали их отцы», - жестко отметил российский министр.

Лавров добавил, Россия сохраняет приверженность договоренностям по мирному урегулированию конфликта, достигнутым на Аляске, и рассчитывает на их реализацию. Москва также ожидает от Вашингтона конкретных предложений по дальнейшему продвижению переговорного процесса.

«Все решается, как сказал президент Путин, в условиях, когда Запад не выполняет своих обязательств, когда из-за агрессивной политики Европейского Союза вместе с Британией саботируются договоренности Аляски. Президент Путин подчеркнул, что в этих условиях все решается на линии фронта, все решается нашими военными, на которых с надеждой смотрит вся страна», - указал глава МИД.

После встречи с Александром Лукашенко российская делегация продолжила работу уже в белорусском МИДе. Министры обсудили развитие тесного сотрудничества России и Беларуси - от совместных проектов союзного государства до координации действий на международной арене. Отдельное внимание уделяется вопросам безопасности, развивается военно-техническое сотрудничество. Ежегодно за счет бюджета союзного государства реализуются программы в области медицины, науки, образования, сохранения исторической памяти и поддержки молодежных инициатив.

«Несмотря на неослабевающее внешнее давление, торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Россией продолжает активно расширяться, стремясь к новым историческим рекордам. На такие впечатляющие результаты мы вышли благодаря совместным усилиям по углублению интеграции в рамках союзного государства, реализации масштабных программ импортозамещения и ориентации на достижение технологического суверенитета», - заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

Сегодня Россия и Белоруссия координируют позиции на площадках ООН, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и БРИКС, реализуют сотни совместных проектов и готовят новые интеграционные программы. И многие решения, которые определяют дальнейшее развитие союзного государства, сегодня обсуждались в Минске.

Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил о попытках Киева через провокации втянуть Белоруссию в прямой конфликт. Белорусский дипломат напомнил, что его страна братская и российскому, и украинскому народу, поэтому она оказывает огромное содействие в мирном урегулировании конфликта. Однако, добавил он, Украине мир не нужен.