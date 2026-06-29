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Politico: Ватикан раскритиковал Евросоюз за политику двойных стандартов

С подобным обвинением в ходе встречи с папой римским выступил кардинал Мануэль Фернандес.
Тимур Юсупов 29-06-2026 04:58
© Фото: IMAGO, VATICAN MEDIA, Global Look Press

В Ватикане осудили Евросоюз за двойные стандарты в вопросах политики. Как заявил кардинал Виктор Мануэль Фернандес, страны ЕС крайне избирательно применяют международное право, а также подстраивают понятия «справедливой войны» под текущую международную обстановку.

По информации издания Politico, подобная критика в адрес европейских государств прозвучала из уст доктриального руководителя Ватикана на закрытой конференции кардиналов, собранной нынешним понтификом - папой Львом XIV. Поводом для заседания стало обсуждение глобальной «культуры силы» и переосмысления устоявшейся доктрины справедливой войны.

«Если страна является врагом, ее осуждают как недемократическую и вводят санкции; но если это союзник, тот факт, что там нет свободы слова, прав человека или демократии, игнорируется», - возмутился Фернандес.

Сам папа римский высказался в поддержку кардиналов и пообещал подойти к данному вопросу со всей теологической строгостью.

Ранее эксперт объяснил истинную причину конфликта Трампа с папой римским. После того как папа римский Лев XIV раскритиковал военную операцию США на Ближнем Востоке, Белый дом обрушился на понтифика с обвинениями во внешнеполитической слабости.

#в стране и мире #Европа #ЕС #евросоюз #Ватикан #религия #Папа Римский
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