Кравцов отметил интеллект и силу воли выпускницы, сдавшей ЕГЭ на 500 баллов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил выпускницу Екатерину Малкову, которая сдала все экзамены на ЕГЭ на наивысшие баллы, передает 360.ru. Поздравление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Успех Екатерины - это не просто цифры, а доказательство того, что упорство и качественное российское образование открывают широчайшие возможности», - подчеркнул министр.

Кравцов отметил невероятный труд, блестящий интеллект и несгибаемую волю выпускницы московской школы № 1409.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что впервые за 25 лет школьница получила высшие баллы на ЕГЭ по пяти предметам. Екатерина Малкова заработала в сумме 500 баллов по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.